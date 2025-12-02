Кавелашвили присутствовал на церемонии открытия Международного фестиваля искусств в Батуми

02.12.2025 21:05





Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с супругой присутствовал на церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Черное море» в Батуми.



В своем выступлении президент отметил, что искусство и подобные мероприятия являются одним из лучших средств для утверждения достойного места на культурной карте современного мира и повышения узнаваемости страны.



«Особенно хочу выделить и поблагодарить одну из выдающихся и успешных грузинских артисток, лауреата международных и государственных премий, художника мира ЮНЕСКО, госпожу Элисо Болквадзе, благодаря огромным усилиям которой 12 лет назад был заложен фундамент Международного фестиваля искусств «Черное море» в Батуми.



Для меня большая честь, что этот прекрасный фестиваль проводится под патронажем президента Грузии вместе с ЮНЕСКО — Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры, поскольку для укрепления достойной позиции на культурной карте современного мира и повышения узнаваемости страны искусство и подобные мероприятия являются одним из лучших инструментов.



Хочу отметить, что Международный фестиваль искусств Черного моря является одной из важных визитных карточек нашей страны, в частности города Батуми», — заявил Михаил Кавелашвили.



Михаил Кавелашвили поблагодарил организаторов Международного фестиваля искусств «Черное море» и отметил, что фестиваль стал одним из самых значимых культурных событий для Грузии.



«Отрадно, что со временем этот фестиваль стал одним из наиболее выдающихся культурных событий для Грузии, который способствовал открытию множества молодых талантов и прокладыванию для них пути. В то же время он познакомил множество людей с грузинскими и зарубежными исполнителями, фольклорными ансамблями, которые наилучшим образом представляют национальную идентичность и культуру своих стран, что способствует установлению новых связей между народами. Это особенно важно в сегодняшнем мире, в подобной напряженной ситуации, в период войн, когда мы можем говорить друг с другом языком культуры.



Исходя из этого, хочу воспользоваться случаем и поблагодарить всех, кто вовлечен в организацию фестиваля, и, конечно же, поприветствовать и пожелать успехов участникам фестиваля.



Уверен, что и они, и, конечно, зрители получат огромное удовольствие в течение следующей недели», — заявил президент Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





