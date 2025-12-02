Местоблюститель Патриарха всея Грузии поблагодарил и.о. посла США за поддержку Грузии

Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио Муджири принял исполняющего обязанности посла США в Грузии Алана Перселла.



В Патриархии сообщили, что встреча носила ознакомительный характер, владыка Шио рассказал о важности христианства для Грузии и грузинского народа, отметив, что в 2026 году отмечается юбилейная дата — 1700-летие провозглашения христианства государственной религией. Он «выразил надежду, что посольство будет участвовать в торжественных мероприятиях».



«В беседе с господином Аланом Перселлом священнослужители озвучили главную проблему нашей страны — нарушенную территориальную целостность и поблагодарили Соединенные Штаты за их особый вклад в политику непризнания.



Исполняющий обязанности посла США господин Алан Перселл поблагодарил священнослужителей за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее углубление отношений», — заявлено в тексте Патриархии Грузии.



