«Мы ручаемся за свою журналистику». Ответ BBC на обвинения властей Грузии Тбилиси

02.12.2025 21:38





Британское издание BBC, на которое правительство Грузии грозится подать в суд, заявило, что оно «ручается за свою журналистику» и благодарит участников расследования, которое стало причиной конфликта.



Речь идет об опубликованном 1 декабря журналистском расследовании, в котором утверждается, что для разгона акций протеста в Тбилиси в конце 2024 года грузинский спецназ применял химическое оружие времен Первой мировой войны.



Представитель ВВС подчеркнул, что расследование основано на доказательствах из различных источников и служит общественным интересам.



«Наш фильм «Когда вода горит: Борьба за Грузию» основан на доказательствах из различных источников, как внутри страны, так и за рубежом, включает свидетельства различных источников внутри и за пределами страны, в том числе мнение самих протестующих, многочисленных информаторов, экспертов ООН и экспертов в Грузии, а также медицинские исследования и письменные документы и отчеты.



Это расследование отвечает общественным интересам, а собранные доказательства представлены зрителю в ясной форме. Мы ручаемся за свою журналистику и благодарим смелых участников фильма», — заявил представитель BBC.



1 декабря BBC опубликовало расследование, в которой утверждает, что правительство Грузии могло использовать химическое вещество времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в конце 2024 года.



В расследовании говорится, что британские журналисты пообщалась с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами, выяснив, что при в водометах могло использоваться вещество под названием бромбензилцианид или «камит».



ВВС рассказывает, что впервые это вещество было использован Францией против Германии во время Первой мировой войны. Документальных свидетельств последующего использования этого вещества мало, считается, что оно было выведено из обращения в 1930-х годах из-за опасений относительно долгосрочных последствий его применения. Вместо него стал использоваться CS-газ, его обычно называют «слезоточивым газом».



В ответ правящая партия «Грузинская мечта» решила подать на ВВС в суд. Партия заявляет, что они намерены использовать все возможные правовые средства, чтобы «так называемые СМИ, которые распространяют ложь, понесли ответственность за распространение грязных, ложных обвинений».



Служба госбезопасности Грузии, в свою очередь, начала расследование в отношении информации, распространенной BBC, возбудив уголовное дело по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «содействие иностранной организации во враждебной деятельности». Цель следствия — определить, на какой информации основан фильм ВВС, и насколько она релевантна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





