Скандал с химическим оружием — во Франции требуют расследования роли Иванишвили

Представительница мэрии Парижа, депутат Национального собрания Женевьева Гарригос отреагировала на это сообщение британского СМИ и заявила, что основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, являющийся гражданином Франции, должен быть лишен ордена Почётного легиона.



Читайте также: BBC: Отравляющее вещество «Камитэ» времён Первой мировой войны применялось для разгона демонстрантов в 2024 году



По её словам, арест Иванишвили неизбежен. Что касается возможного применения отравляющего газа, высокопоставленная чиновница заявила, что это является предметом международного расследования, и, по её мнению, ООН должна быть заинтересована в этом.



«Очень важно быть здесь сегодня, чтобы выразить нашу поддержку грузинскому народу. Это поддержка демократии в Грузии и в Европе. Первое, о чём нам говорят грузины при встрече, – это то, что у Бидзины Иванишвили французский паспорт и, более того, он кавалер ордена Почётного легиона, которого, я считаю, мы должны лишить его.



Я также считаю, что санкции против него неизбежны. Если он гражданин Франции и способствовал совершению преступлений, он должен быть привлечён к ответственности, в том числе здесь, во Франции.



Что касается применения отравляющего газа, это предмет международного расследования, и я думаю, ООН должна быть заинтересована. Мы должны потребовать независимого расследования, мы должны знать, что произошло, какой газ был использован, кто его поставил. Такое преступление, если оно имело место, не должно остаться безнаказанным», – сказал он.





