Каладзе придумал новый новогодний слоган для столицы


03.12.2025   11:59


Новогодним слоганом станет «Город, полный добра» – Наше новогоднее пожелание – Чтобы в нашей повседневности царило больше добра, любви и уважения, никому не нравится та среда и положение, в котором находится общество,- указанное заявление сегодня на заседании правительства Тбилиси сделал мэр столицы Каха Каладзе.

По его словам, население устало от напряженности, оскорблений, ругательств и разобщения.

На фоне текущего скандала после публикации фильма ВВС о том, что грузинская полиция применила запрещенные химические вещества против участников акции протеста в Тбилиси, данный слога выглядит довольно цинично.


