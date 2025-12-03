|
Каладзе придумал новый новогодний слоган для столицы
03.12.2025 11:59
Новогодним слоганом станет «Город, полный добра» – Наше новогоднее пожелание – Чтобы в нашей повседневности царило больше добра, любви и уважения, никому не нравится та среда и положение, в котором находится общество,- указанное заявление сегодня на заседании правительства Тбилиси сделал мэр столицы Каха Каладзе.
По его словам, население устало от напряженности, оскорблений, ругательств и разобщения.
«Новогодним слоганом станет «Город, полный добра» – Наше, всех, новогоднее пожелание – Чтобы в нашей повседневности царило больше добра, любви и уважения, никому не нравится та среда и положение, в котором находится общество. Население устало от напряженности, оскорблений, ругательств и разобщения. Я понимаю, что наши взгляды могут не совпадать, в том числе и политические, однако все это должно быть цивилизованным, не должно вызывать напряжения в обществе», - отметил Каладзе.
На фоне текущего скандала после публикации фильма ВВС о том, что грузинская полиция применила запрещенные химические вещества против участников акции протеста в Тбилиси, данный слога выглядит довольно цинично.
