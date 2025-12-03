Глава МИД Грузии примет участие в 32-м заседании Совета министров ОБСЕ

3–5 декабря министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили примет участие в 32-м заседании Совета министров ОБСЕ в Вене.



Как сообщает МИД Грузии, Мака Бочоришвили выступит перед участниками заседания Совета министров.



В рамках продолжающегося в Вене заседания Совета министров министр иностранных дел проведет двусторонние встречи с министрами, Генеральным секретарем ОБСЕ, представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ.





