Самхарадзе: Если Россия хочет иметь дипотношений с Грузией, она должна вывести войска с оккупированных территорий

«Если Россия хочет иметь нормальные дипломатические отношения с Грузией, то должна вывести войска с оккупированных территорий и признать территориальную целостность Грузии», – заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе.



По его словам, интерес грузинского государства — полная деоккупация территорий страны и восстановление территориальной целостности.



«У правительства Грузии четко заявленная политика: до тех пор, пока не произойдет деоккупация территорий Грузии, пока Россия не выведет свои оккупационные войска из Абхазии и Цхинвальского региона, не будет никаких дипломатических отношений и политического диалога с Россией. Что касается заявления МИД России о том, что это продолжение политики Саакашвили, — это не политика Саакашвили, не политика Шеварднадзе или кого-либо еще. Это интерес грузинского государства — полная деоккупация страны и восстановление территориальной целостности. Этому процессу препятствует Россия, именно Россия является оккупантом, удерживающим грузинские территории. Соответственно, если Россия хочет нормальных дипломатических отношений с Грузией, она должна вывести войска и признать территориальную целостность. Это наш ответ, и в России об этом прекрасно знают уже давно», – заявил Николоз Самхарадзе.



В Министерстве иностранных дел России заявили, что Россия не готова возобновить политический диалог с Грузией на грузинских условиях. По их словам, «решение России о признании государственности Республики Абхазия и Южной Осетии является необратимым».





