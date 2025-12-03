Кобахидзе: Сюжет BBC — не только ложь, но и дешевая провокация, спланированная иностранными спецслужбами

03.12.2025 15:02





«Сюжет BBC — это не только ложь, но и дешёвая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



По словам премьера, недоброжелатели Грузии хотят создать предлог для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти.



«Для драматизации вопроса BBC распространило ложную информацию о том, будто при разгонах митингов МВД использовало запрещённое вещество «камит», применявшееся во времена Первой мировой войны. Министр внутренних дел Грузии уже публично подтвердил, что при разгонах митингов это вещество не использовалось и что МВД никогда не приобретало его, в том числе во времена «Национального движения». На основании информации, распространённой BBC, Государственная служба безопасности начала расследование, и общество будет информировано в кратчайшие сроки. Очевидно, что сюжет BBC — это не только ложь, но и дешёвая провокация, спланированная иностранными спецслужбами, которая преследует две цели. Первая — дать недоброжелателям нашей страны предлог для искусственного разжигания угасшего протестного настроя. Вторая — создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти. Для достижения этих двух целей данный сюжет совершенно непригоден», — заявил Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе отметил, что «приближается министериал ОБСЕ и очередная встреча Еврокомиссии, в документах которых неформальные руководители попытаются процитировать ложную информацию, распространённую BBC».



«Для этого конкретные политики, включая депутатов Европарламента, уже готовят почву привычными ложными заявлениями. Эта кампания напоминает нам кампанию европейской бюрократии и международных СМИ, основанную на лжи о якобы отравлении Михаила Саакашвили. В рамках этой кампании министр юстиции Грузии принял официальный демарш от 27 послов Евросоюза. Сегодня всем уже хорошо известно, что данная кампания, так же как и сюжет BBC, была построена на лжи. Однако после этой лжи ни европейская бюрократия, ни соответствующие СМИ не взяли на себя ответственность за позорную кампанию. Для нас принципиально важно, чтобы ложная информация, распространённая BBC, не осталась без ответа. Поэтому, как уже известно, параллельно с проведением расследования мы планируем обратиться как в Британскую комиссию по коммуникациям, так и, при необходимости, в международное правосудие, чтобы BBC понесло должное наказание и опровергло ложную информацию, распространённую под руководством спецслужб», — заявил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





