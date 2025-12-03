Посольство США опубликовало информацию о встрече и.о посла с владыкой Шио Муджири

03.12.2025 17:01





Посольство США распространило информацию о встрече исполняющего обязанности посла Алана Перселла с местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским Шио (Муджири), а также с архиереями и духовенством.



В сообщении отмечается, что на встрече обсуждалась дружба между двумя странами и роль церкви в истории и культуре Грузии.



«Исполняющий обязанности посла Алан Перселл встретился в Патриархии с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Шио (Муджири), другими архиереями и духовенством. Они обсудили существующую дружбу между нашими странами и роль церкви в истории и культуре Грузии. Мы гордимся тем, что внесли вклад в сохранение исторических церквей и артефактов по всей стране», — говорится в информации посольства.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





