Посольство США опубликовало информацию о встрече и.о посла с владыкой Шио Муджири


03.12.2025   17:01


Посольство США распространило информацию о встрече исполняющего обязанности посла Алана Перселла с местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Сенакским и Чхороцкуйским Шио (Муджири), а также с архиереями и духовенством.

В сообщении отмечается, что на встрече обсуждалась дружба между двумя странами и роль церкви в истории и культуре Грузии.

«Исполняющий обязанности посла Алан Перселл встретился в Патриархии с местоблюстителем Патриаршего престола митрополитом Шио (Муджири), другими архиереями и духовенством. Они обсудили существующую дружбу между нашими странами и роль церкви в истории и культуре Грузии. Мы гордимся тем, что внесли вклад в сохранение исторических церквей и артефактов по всей стране», — говорится в информации посольства.


