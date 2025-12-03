Экс-омбудсмен: Кобахидзе признал, что с водой смешивали вещество под кодом, названным BBC

03.12.2025 18:41





Ираклий Кобахидзе публично признал, что, предположительно, в водометах содержалось вещество под кодом: UN3439. Все вещества под указанным кодом являются очень токсичными и вредными - Люди, это ужас. Это не просто напор воды, это – вода с химическими веществами! – указанное заявление сделала исполнительный директор НПО «Европейская орбита Грузии» Нино Ломджария.



По ее словам, когда от Минздрава страны требовали ответа на то, какие вещества были применены против граждан во время разгона акций протеста в 2024 году, в ведомстве заявляли, что они примут к действию указанную информацию.



«Мы узнали нечто невообразимое. Сейчас от премьера Ираклия Кобахидзе мы узнали, что в воду добавлялось вещество, под тем кодом, о котором говорит BBC. Реально, Кобахидзе подтвердил, что указанное вещество, по просочившейся информации, реально закупалось МВД Грузии.



Он говорил о том, что вещество под данным кодом смешивалось с водой в водометах. Эксперт BBC также говорит о том, что вещество «камит» под данным кодом – самое легкое, он предположил, что подобное вещество не использовалось со времен Первой мировой войны.



Сегодня, Ираклий Кобахидзе публично признал, что в воду, предположительно, подмешивали вещества с тем же кодом. Все вещества под указанным кодом являются очень токсичными и вредными. Британский эксперт говорит о том, что все остальные вещества, хуже «камита». Это не просто вода из водометов! Это была вода с химическими веществами! Много людей получило физические повреждения.



Когда мы говорили Минздраву о том, скажите, какие вещества были применены нам отвечали, не знаем, нас это не интересует, это не наше дело. Они даже не заинтересовались исследованием, что повлекло за собой отравление десятков тысяч граждан»,- отметила Ломджария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





