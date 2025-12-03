«Акт Мегобари» не был добавлен в «Закон США о национальной обороне»

03.12.2025 19:17





Лидер большинства в Сенате США Джон Тун отклонил просьбу спикера Палаты представителей США Майка Джонсона о продвижении закона о введении санкций в отношении членов правительства Грузии, сообщает издание The Hill.



Согласно статье, два источника в Конгрессе сообщили, что Майк Джонсон хотел, чтобы закон, известный как «Акт Мегобари», был добавлен в «Закон США о национальной обороне», который пользуется широкой поддержкой как в Палате представителей, так и в Сенате.



Издание пишет, что это уже второй случай за последние три месяца, когда лидер большинства в Сенате Джон Тун отклонил подобную просьбу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





