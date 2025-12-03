Папуашвили: Мы имеем дело с группой «кривых» грузин, которым промывают мозги извне

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что брюссельским дипломатам удалось отождествить Евросоюз и проевропейскость с ненавистью, презрением и насилием. По его словам, в конечном итоге эта ненависть обернётся против них самих.



По оценке Папуашвили, «мы имеем дело с группой «кривых» грузин, которым промывают мозги извне».



«Проевропейскость в Грузии превратилась в отношение, связанное с ненавистью, насилием и отстранённостью от любых ценностей. К сожалению, именно это сегодня создали в Грузии представители Брюсселя. Их послы добились того, что Европейский союз и проевропейскость стали ассоциироваться с ненавистью, презрением и насилием. В конечном итоге эта ненависть к ним же вернётся. Такова историческая практика некоторых европейских стран, которые сеяли зло в других местах и в конце концов получили зло у себя дома. Эта ненависть вернётся к ним же.



Что касается групп, враждебно настроенных по отношению к Индии, их ориентир находится где-то в другом месте. За министром иностранных дел полуторамиллионной Эстонии они не видят министра иностранных дел полуторамиллиардной Индии. Таково их отношение к миру, но что ещё хуже — таково их отношение к собственной стране. Поэтому мы и говорим, что имеем дело с группой «кривых» грузин, которым промывают мозги извне. В руки этих «кривых» грузин наша страна никогда не попадёт, и грузинский народ уже не раз принимал такое решение», — заявил Папуашвили.





