Гигаури после допроса: всё это делается для того, чтобы прикрыть предполагаемое преступление

03.12.2025 20:13





«Во время допроса речь шла о том, получала ли я вознаграждение за комментарий для BBC, что для меня было непонятным вопросом. Всё это делается для того, чтобы прикрыть предполагаемое преступление», — заявила исполнительный директор Transparency International Эка Гигаури журналистам после завершения допроса. Гигаури – одна из респондентов BBC, которое писало о возможном использовании вещества «камит» во время разгонов акций в Тбилиси.



«Допрос длился примерно 15 минут, может быть, 20. Я рассказала, кто я, как меня зовут, где родилась, какое получила образование и где работаю сейчас. Вопросы также касались того, связано ли моё какое-либо образование с медициной… Я снова сказала, что думаю о «Грузинской мечте», о тех комментариях, которые обычно делаю относительно действий «Грузинской мечты», будь то гражданский сектор или медиа.



Были вопросы о том, откуда я узнала, что «камит» мог быть использован. [Я ответила, что] из статьи, так же как и большинство населения Грузии…



Честно говоря, я не знаю, зачем меня вызвали. Всё, о чём мы говорили, я публично обсуждаю и такую же позицию выражаю абсолютно во всех местных и международных СМИ. Поэтому мне было странно, ничего нового они из этого допроса не узнали, и для чего им всё это может понадобиться, я не знаю. Могу сказать одно: я, конечно же, буду продолжать выражать свою позицию — как в международных, так и в местных СМИ…



Всё это делается для того, чтобы прикрыть предполагаемое преступление, и предполагаемое преступление заключается в том, что против грузинского народа и протестующих было использовано определённое химическое средство, о котором они сами не говорят. Они вполне могут сами всё опубликовать.



В течение всего года гражданское общество говорило о том, что МВД обязано опубликовать информацию о том, какие химические средства были использованы против демонстрантов», — заявила Эка Гигаури.





Источник: SOVA

