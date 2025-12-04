|
Хельсинкская комиссия: Данные о том, что «Грузинская мечта» применила против мирных протестующих химоружие, вызывают тревогу
04.12.2025 11:19
Недавние данные о том, что «Грузинская мечта» в прошлом году применила против мирных протестующих химическое оружие, вызывают серьёзное беспокойство, - об этом говорится в заявлении, распространенном председателем Хельсинкской комиссии США, сенатором Роджером Уикером, сопредседателем Джо Уилсоном и членами: сенатором Шелдоном Уайтхаусом и Стивом Коэном.
В заявлении отмечается, что эти химические атаки оставили у пострадавших ожоги и долгосрочные проблемы со здоровьем, что нарушает обязательства в области защиты прав человека, которые обязаны соблюдать власти Грузии.
«Такое поведение ставит «Грузинскую мечту» в одну лигу с коррумпированными правителями России и Китая, которые боятся собственного народа и не отступят ни перед чем, чтобы сохранить власть», - говорится в заявлении.
Конгрессмены призывают правительство США перепроверить сведения и ввести санкции в отношении ответственных лиц.
«Призываем правительство США и наших союзников демократов перепроверить эти сообщения и ввести соответствующие санкции в отношении ответственных лиц. Вновь призываем наших коллег в Конгрессе принять акт MEGOBARI, двухпартийный закон, который даст Государственному департаменту дополнительные инструменты для поддержки борьбы грузинского народа за свободу», - отмечено в заявлении.
