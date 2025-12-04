Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов

04.12.2025 11:28





«Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов», — заявил сегодня министр образования Гиви Миканадзе.



По его словам, государственные вузы должны ориентироваться на государственные интересы. Что касается частных вузов, то для них вышеупомянутое «соблюдение запрета» будет добровольным.



«Государственные вузы должны ориентироваться на государственные интересы. Частные вузы продолжат свою работу в обычном режиме и получат возможность принимать иностранных студентов. Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов», — заявил Гиви Миканадзе.





