Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов


04.12.2025   11:28


«Со следующего учебного года государственные вузы не смогут принимать иностранных студентов», — заявил сегодня министр образования Гиви Миканадзе.

По его словам, государственные вузы должны ориентироваться на государственные интересы. Что касается частных вузов, то для них вышеупомянутое «соблюдение запрета» будет добровольным.

