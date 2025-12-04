В 11-м классе будут изучаться только предметы, необходимые для сдачи госэкзаменов - министр

04.12.2025 11:40





Согласно образовательной реформе, 11-й класс общеобразовательных школ станет специализированным.



Как заявил министр образования Гиви Миканадзе на презентации концепции реформы общего образования, учащиеся получат возможность изучать в 11-м классе только те предметы, которые им предстоит сдавать на государственных экзаменах.



«Важно сделать 11-й класс, выпускной класс, профильным. Это отражает поставленную цель, которая связана, прежде всего, с возвращением учеников в школу, повышением престижа и авторитета школы, а также снятием нагрузки на семьи, связанной с финансовыми вопросами подготовки учеников к ЕГЭ. Мы вводим в 11-м классе так называемый репетиторий, когда ученики будут иметь возможность изучать только те предметы, которые им предстоит сдать на ЕГЭ. Это будет интенсивная годичная образовательная программа, которая позволит максимально включить в учебный процесс каждого десятого ученика. У них больше не должно быть необходимости вовлекаться в дополнительные, внеклассные образовательные процессы. Весь учебный процесс будет сосредоточен на тех предметах и ​​материалах, которые будут максимально приближены к программе ЕГЭ», — сказал Гиви Миканадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





