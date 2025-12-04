У здания СГБ прошла акция в поддержку Левана Хабеишвили

04.12.2025 13:23





«Свобода и солидарность Хабе» - под таким слоганом у здания Службы государственной безопасности прошла акция в поддержку одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили, находящегося в заключении.



Члены партии, члены семьи, близкие и друзья заявляют, что Леван Хабеишвили находится в тюрьме из-за его политического заявления. Они отметили, что впервые в истории независимой Грузии «из-за политического заявления российский режим Иванишвили заключил в тюрьму политика» в лице Левана Хабеишвили.



Заявление на акции сделала друг Левана Хабеишвили Мариам Долидзе. По ее словам, Леван Хабеишвили не имеет права на телефонный звонок, на свидание.



«85 дней, как политик в заключении – не за преступление, не за нарушение закона, не за действие – а за слово! За слово, в котором он призвал сотрудников Департамента особых поручений – не пытать, не разбивать кости лица, не убивать, не избивать грузинский народ!



Ни пытки, ни пошатнувшееся здоровье Левана Хабеишвили, ни его плен не оказались достаточными для Иванишвили, и вот уже 85 дней полностью отрезан от внешнего мира: ни звонка, ни письма, ни свидания. Что это, как не пытка человека?! … Свободу личному узнику Иванишвили, Левану Хабеишвили!



Свободу Ираклию Надирадзе, Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе и всем узникам режима, спасибо тем, кто боролся и тем, кто борется! Свободу Грузии!», - заявила Мариам Долидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





