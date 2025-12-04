New York Times: Администрация Трампа закроет зарубежные бюро и радиостанции «Голоса Америки»

Согласно информации The New York Times, администрация Дональда Трампа намерена закрыть зарубежные бюро и радиостанции «Голоса Америки». Как пишет влиятельное американское издание, этот замысел Трампа противоречит распоряжению федерального судьи, вынесенному в апреле, согласно которому «Голос Америки» должен возобновить свою деятельность.



По данным The New York Times, администрация Трампа планирует закрыть новостные бюро «Голоса Америки» в Индонезии, Пакистане, Кении и Чехии.



Керри Лейк, назначенная администрацией Трампа руководителем Агентства глобальных медиа — надзорного органа «Голоса Америки», утверждает, что закрытие зарубежных бюро не создаст препятствий для работы журналистов и что этот шаг позволит сэкономить более 30 миллионов долларов, принадлежащих американским налогоплательщикам.



По словам Лейк, при необходимости «Голос Америки» также сможет привлекать подрядчиков для освещения важных новостей. Обратного мнения придерживается Пэтси Видакуcвара, возглавлявшая «Голос Америки» до марта. По сообщению издания, она присоединилась к другим сотрудникам «Голоса Америки», которые подали в суд на администрацию Трампа и выступают против закрытия зарубежных бюро.







