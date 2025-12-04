Комитет по европейским делам Нацассамблеи Франции призывет к санкциям против Иванишвили и его окружения

Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции принял резолюцию по Грузии, призывающую правительство Франции поддержать введение целевых санкций против Иванишвили и его окружения



Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции принял резолюцию по Грузии, - информация размещена на сайте Национальной ассамблеи Франции.



На заседании 3 декабря Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции поддержал проект резолюции, в которой «осуждается нелиберальный и авторитарный откат правительства Грузии и подтверждается поддержка европейского будущего Грузии».



Резолюция передана на рассмотрение в Комитет по иностранным делам.



Резолюция призывает правительство Франции «в координации с европейскими партнерами поддержать введение целевых индивидуальных санкций в отношении лиц, указанных в резолюции Европарламента от 13 февраля 2025 года, в частности, Бидзины Иванишвили и его близкого окружения».



«Политическая обстановка в Грузии в последние несколько месяцев вызывает беспокойство. После парламентских выборов 26 октября 2024 года правительство продемонстрировало отклонение от ранее установленного европейского курса. Новое правительство партии «Грузинская мечта», пришедшее к власти, начало тревожные изменения, в частности, отдалением от европейских демократических ценностей и ростом напряжённости с гражданским обществом. Этот отход не был неожиданным. Европейские институты выражали обеспокоенность ещё летом 2024 года: в июне 2024 года Европейский совет призвал к гарантиям справедливых выборов и осудил давление на оппонентов и журналистов. Выборы 26 октября 2024 года, проведенные в несправедливых условиях, подтвердили эти предупреждения», - говорится в резолюции.



Согласно резолюции, «нарушения прав человека в Грузии, репрессии в отношении оппозиции, переписывание истории и растущее влияние Москвы подтверждают системные изменения».



«В результате Франция и Евросоюз должны действовать твердо, чтобы поддержать демократические принципы, европейский суверенитет и стремление значительной части грузинского общества к европейской интеграции», - говорится в резолюции.





