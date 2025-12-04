|
|
|
Комитет по европейским делам Нацассамблеи Франции призывет к санкциям против Иванишвили и его окружения
04.12.2025 14:01
Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции принял резолюцию по Грузии, призывающую правительство Франции поддержать введение целевых санкций против Иванишвили и его окружения
Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции принял резолюцию по Грузии, - информация размещена на сайте Национальной ассамблеи Франции.
На заседании 3 декабря Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции поддержал проект резолюции, в которой «осуждается нелиберальный и авторитарный откат правительства Грузии и подтверждается поддержка европейского будущего Грузии».
Резолюция передана на рассмотрение в Комитет по иностранным делам.
Резолюция призывает правительство Франции «в координации с европейскими партнерами поддержать введение целевых индивидуальных санкций в отношении лиц, указанных в резолюции Европарламента от 13 февраля 2025 года, в частности, Бидзины Иванишвили и его близкого окружения».
«Политическая обстановка в Грузии в последние несколько месяцев вызывает беспокойство. После парламентских выборов 26 октября 2024 года правительство продемонстрировало отклонение от ранее установленного европейского курса. Новое правительство партии «Грузинская мечта», пришедшее к власти, начало тревожные изменения, в частности, отдалением от европейских демократических ценностей и ростом напряжённости с гражданским обществом. Этот отход не был неожиданным. Европейские институты выражали обеспокоенность ещё летом 2024 года: в июне 2024 года Европейский совет призвал к гарантиям справедливых выборов и осудил давление на оппонентов и журналистов. Выборы 26 октября 2024 года, проведенные в несправедливых условиях, подтвердили эти предупреждения», - говорится в резолюции.
Согласно резолюции, «нарушения прав человека в Грузии, репрессии в отношении оппозиции, переписывание истории и растущее влияние Москвы подтверждают системные изменения».
«В результате Франция и Евросоюз должны действовать твердо, чтобы поддержать демократические принципы, европейский суверенитет и стремление значительной части грузинского общества к европейской интеграции», - говорится в резолюции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна