Зурабишвили: Правящая партия открытой поддержкой нейтралитета создает новые политические ответвления

04.12.2025 15:13





Правящая партия открытой поддержкой нейтралитета создаёт новые политические ответвления, - пишет в социальной сети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«В то время как правящая партия просит Конституционный суд о запрете проевропейских партий и отнимает у диаспоры право голосовать, она, открыто поддерживая нейтралитет, создаёт новые политические ответвления! Это цель России как для Грузии, так и Украины», - пишет Саломе Зурабишвили в X.





