Каха Каладзе: Акт MEGOBARI — враждебный акт, все в нем ложь
04.12.2025 16:04
«Начнём с того, что это враждебный акт, и то, что написано в данном документе, не имеет никакого отношения к дружбе. Всё основано на лжи, там нет ни реальности, ни правды», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Каладзе прокомментировал информацию издания The Hill, согласно которой лидер большинства в Сенате Джон Тьюн отказался от просьбы спикера Майка Джонсона добавить акт MEGOBARI к закону об оборонной авторизации.
По словам мэра Тбилиси, этот документ основан на ложных сведениях, и его принятие стало бы крайне тяжёлым шагом для отношений между Грузией и США.
«Мы говорим о том, что отношения между двумя странами должны начать новый этап, должно произойти перезагрузка. То, что происходило при предыдущей администрации, было очень тяжёлым. Мы услышали множество лжи и грязи в адрес Грузии, мы открыто вышли и сказали, что желаем восстановления отношений и их начала с новой страницы — это самое важное. Очевидно, если бы был принят акт, наполненный ложью, это, конечно, стало бы очень тяжёлым шагом в отношениях двух стран», — заявил Каха Каладзе.
