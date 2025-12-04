Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Председатель ПА ОБСЕ: В Грузии мы защищаем свободу слова, право на протест и демократический процесс,


04.12.2025   16:15


поддерживая при этом открытый диалог«В Грузии мы соблюдаем свободу выражения мнений, право на протест и демократический процесс, при этом поддерживая открытый диалог», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Перре Хоан Понс Сампьетро в своей речи на министерской встрече ОБСЕ.

По его словам, ОБСЕ должна оставаться мостом от Кавказа до Центральной Азии, когда разрушаются «красные мосты» и возникают новые возможности.

«Международное гуманитарное право не является выборочным. Подотчётность должна быть универсальной, без двойных стандартов. От Грузии до Кавказа и Центральной Азии ОБСЕ должна оставаться мостом, когда разрушаются красные мосты и появляются возможности. В Грузии мы соблюдаем свободу выражения мнений, право на протест и демократический процесс и при этом поддерживаем открытый диалог. В Армении и Азербайджане предпринимаются шаги к процессу примирения, и это действительно хорошая новость. Парламентская ассамблея ОБСЕ готова поддерживать устойчивый мир. Сотрудничество в Центральной Азии важно для долгосрочной безопасности, экономической устойчивости и стабильности», — отметил Перре Хоан Понс Сампьетро.


