Председатель ПА ОБСЕ: В Грузии мы защищаем свободу слова, право на протест и демократический процесс,

поддерживая при этом открытый диалог«В Грузии мы соблюдаем свободу выражения мнений, право на протест и демократический процесс, при этом поддерживая открытый диалог», — заявил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Перре Хоан Понс Сампьетро в своей речи на министерской встрече ОБСЕ.



По его словам, ОБСЕ должна оставаться мостом от Кавказа до Центральной Азии, когда разрушаются «красные мосты» и возникают новые возможности.



«Международное гуманитарное право не является выборочным. Подотчётность должна быть универсальной, без двойных стандартов. От Грузии до Кавказа и Центральной Азии ОБСЕ должна оставаться мостом, когда разрушаются красные мосты и появляются возможности. В Грузии мы соблюдаем свободу выражения мнений, право на протест и демократический процесс и при этом поддерживаем открытый диалог. В Армении и Азербайджане предпринимаются шаги к процессу примирения, и это действительно хорошая новость. Парламентская ассамблея ОБСЕ готова поддерживать устойчивый мир. Сотрудничество в Центральной Азии важно для долгосрочной безопасности, экономической устойчивости и стабильности», — отметил Перре Хоан Понс Сампьетро.





