Дети из социально незащищенных семей получат школьные формы бесплатно - министр образования

04.12.2025 16:25





Родителям школьников с 1 по 6 классы придется дополнительно раскошелиться на приобретение школьных форм для своих детей с будущего года. Об этом рассказал министр образования Гиви Миканадзе в эфире «Рустави 2».



При этом он отметил, что дети из социально незащищенных семей получат школьную форму от государства бесплатно.



«Да, родитель должен шить форму, так же как он покупает одежду для ребёнка, и, я уверен, в течение года покупает гораздо больше, чем потребуется на комплектацию формы», — заявил Миканадзе.



По его словам, социально уязвимые учащиеся получат форму бесплатно.



«Однако и здесь государство учитывает определённые обстоятельства — учащиеся с 1 по 6 класс из семей, набравших по оценке Министерства здравоохранения 60 000 баллов и менее, получат форму от государства бесплатно», — сказал Гиви Миканадзе.



По словам министра, со следующего, 2026-2027 учебного года, ношение формы станет обязательным во всех государственных школах. Для выбора дизайна формы будет проведён открытый конкурс и обсуждение.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





