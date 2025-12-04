Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Юкнявичене: Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство


04.12.2025   17:26


Выводы BBC должны быть немедленно расследованы независимым органом, - об этом написала в соцсети постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене.

«Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство и заставить замолчать несгибаемый грузинский народ. Это полностью метод Лукашенко», - написала она в Х.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна