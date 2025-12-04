|
|
|
Юкнявичене: Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство
04.12.2025 17:26
Выводы BBC должны быть немедленно расследованы независимым органом, - об этом написала в соцсети постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене.
«Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство и заставить замолчать несгибаемый грузинский народ. Это полностью метод Лукашенко», - написала она в Х.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна