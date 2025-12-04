Юкнявичене: Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство

04.12.2025 17:26





Выводы BBC должны быть немедленно расследованы независимым органом, - об этом написала в соцсети постоянный докладчик Европарламента по Грузии, европарламентарий Раса Юкнявичене.



«Шокирует, на что готова пойти «Грузинская мечта», чтобы захватить государство и заставить замолчать несгибаемый грузинский народ. Это полностью метод Лукашенко», - написала она в Х.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





