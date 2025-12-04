Фракция «За Грузию» требует создать следственную комиссию в связи с расследованием BBC

04.12.2025 17:43





Фракция «За Грузию» обращается к парламенту с требованием создать следственную комиссию в связи с журналистским расследованием, проведённым BBC.



Как говорится в заявлении «Гахария – для Грузии», учитывая, что следы преступления могут вести к высшим должностным лицам, существует легитимное мнение, что расследование, проведённое прокуратурой, не сможет быть полностью независимым, объективным и эффективным.



«Распространённая в международных СМИ информация о применении режимом «Мечты» запрещённого законом химического вещества против мирных демонстрантов, вызвала справедливое возмущение общества и протест, а в «Мечте» - полную панику и истерику, что ещё больше усиливает подозрения об их виновности.



Мы имеем дело с настолько тяжёлым возможным преступлением, что на повестке дня встает требование начала независимого и беспристрастного расследования этого дела. Люди должны знать, кем конкретно отдан приказ незаконно добавить химическое вещество в воду. Было ли это системным преступлением или беззаконие конкретного должностного лица, которое поставило под угрозу жизнь и здоровье многочисленных демонстрантов. Необходимость проведения независимого расследования обусловлена не только выявлением виновных и превенцией аналогичных тяжких преступлений, но и своевременной идентификацией рисков для здоровья пострадавших граждан и их жизненно важными интересами. В условиях, когда суд и следственная система «Мечты» фактически утратили доверие общества и правосудие является политически мотивированным, и учитывая, что след преступления может вести к высшим должностным лицам, существует легитимное мнение, что расследование, проведённое прокуратурой «Мечты», не сможет быть полностью независимым, объективным и эффективным. Факт, что «Мечта» до сих пор не начала расследование непропорционального применения силы против мирных демонстрантов, насилия в их отношении и бесчеловечного обращения, не были наказаны ни отдававшие незаконные приказы, ни исполнители. Поэтому у нас нет никаких гарантий, что хоть на этот раз всё будет расследовано до конца и объективно! Тем более, когда налицо хаотичные, истеричные и панические заявления «Мечты», часто взаимоисключающие позиции, а также вынужденное признание того факта, что струя воды действительно содержала определенное отравляющее вещество. Учитывая всё это, мы приняли решение на ближайшем заседании бюро обратиться к парламенту с требованием создать следственную комиссию», - отмечается в заявлении.





