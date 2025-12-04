Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бочоришвили заявила о скоординированной кампании против Грузии на встрече ОБСЕ


04.12.2025   18:59


Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила о скоординированной кампании против демократических институтов страны на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

«Мы глубоко обеспокоены управляемыми кампаниями по дезинформации и скоординированными действиями некоторых субъектов, которые направлены на подрыв демократических институтов и процессов в Грузии», – сказала Бочоришвили.

Она полагает, что эти усилия призваны «подорвать общественное доверие, углубить поляризацию и ослабить основы государства». Одновременно глава МИД говорит об участившихся случаях «злоупотребления международными организациями и институтами в подобных целях».

«Любые попытки подорвать наш суверенитет, включая гибридные угрозы, дезинформацию, (…) поощрение радикализации внутри страны не может и не будет способствовать региональной безопасности», – подчеркнула министр.

Бочоришвили добавила, что «защита и укрепление устойчивости демократических институтов» Грузии особенно важны в контексте агрессии России против Украины.

«Мы считаем, что защита и поддержание демократического управления являются необходимым условием безопасности и процветания не только в Грузии, но и во всей Европе», – отметила она.


