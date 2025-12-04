Бочоришвили заявила о скоординированной кампании против Грузии на встрече ОБСЕ

04.12.2025 18:59





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила о скоординированной кампании против демократических институтов страны на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.



«Мы глубоко обеспокоены управляемыми кампаниями по дезинформации и скоординированными действиями некоторых субъектов, которые направлены на подрыв демократических институтов и процессов в Грузии», – сказала Бочоришвили.



Она полагает, что эти усилия призваны «подорвать общественное доверие, углубить поляризацию и ослабить основы государства». Одновременно глава МИД говорит об участившихся случаях «злоупотребления международными организациями и институтами в подобных целях».



«Любые попытки подорвать наш суверенитет, включая гибридные угрозы, дезинформацию, (…) поощрение радикализации внутри страны не может и не будет способствовать региональной безопасности», – подчеркнула министр.



Бочоришвили добавила, что «защита и укрепление устойчивости демократических институтов» Грузии особенно важны в контексте агрессии России против Украины.



«Мы считаем, что защита и поддержание демократического управления являются необходимым условием безопасности и процветания не только в Грузии, но и во всей Европе», – отметила она.





