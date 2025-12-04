|
|
|
Махашвили французам: Пусть требуют, что хотят, им лучше позаботиться о своей стране и своем президенте
04.12.2025 20:10
Не знаю, требуют ли они введения санкций или чего-то, это им решать, могут требовать чего хотят, пусть позаботятся о своем президенте, бюджете страны и населении, - заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, комментируя резолюцию по Грузии Комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции с требованием санкций против членов правительства и Бидзины Иванишвили.
По словам Махашвили, грузинская сторона уже не раз видела подобные «эскалационные заявления» со стороны этих политиков. Махашвили советует им думать о собственном населении.
«Прежде чем думать о других и класть деньги в карманы, пусть подумают о собственном населении. Другого ответа у меня для них не будет. Мы уже не раз видели подобные эскалационные заявления со стороны этих политиков, а потом, в конце концов, выясняется, что за этим стоят финансовые интересы то одной политической организации, то других», - заявил Леван Махашвили.
На заседании 3 декабря Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции поддержал проект резолюции, в которой «осуждается нелиберальный и авторитарный откат правительства Грузии и подтверждается поддержка европейского будущего Грузии».
Резолюция передана на рассмотрение в Комитет по иностранным делам.
Резолюция призывает правительство Франции «в координации с европейскими партнерами поддержать введение целевых индивидуальных санкций в отношении лиц, указанных в резолюции Европарламента от 13 февраля 2025 года, в частности, Бидзины Иванишвили и его близкого окружения».с
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна