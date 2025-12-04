Махашвили французам: Пусть требуют, что хотят, им лучше позаботиться о своей стране и своем президенте

Не знаю, требуют ли они введения санкций или чего-то, это им решать, могут требовать чего хотят, пусть позаботятся о своем президенте, бюджете страны и населении, - заявил председатель парламентского комитета по европейской интеграции Леван Махашвили, комментируя резолюцию по Грузии Комитета по европейским делам Национальной ассамблеи Франции с требованием санкций против членов правительства и Бидзины Иванишвили.



По словам Махашвили, грузинская сторона уже не раз видела подобные «эскалационные заявления» со стороны этих политиков. Махашвили советует им думать о собственном населении.



«Прежде чем думать о других и класть деньги в карманы, пусть подумают о собственном населении. Другого ответа у меня для них не будет. Мы уже не раз видели подобные эскалационные заявления со стороны этих политиков, а потом, в конце концов, выясняется, что за этим стоят финансовые интересы то одной политической организации, то других», - заявил Леван Махашвили.



На заседании 3 декабря Комитет по европейским делам Национальной ассамблеи Франции поддержал проект резолюции, в которой «осуждается нелиберальный и авторитарный откат правительства Грузии и подтверждается поддержка европейского будущего Грузии».



Резолюция передана на рассмотрение в Комитет по иностранным делам.



Резолюция призывает правительство Франции «в координации с европейскими партнерами поддержать введение целевых индивидуальных санкций в отношении лиц, указанных в резолюции Европарламента от 13 февраля 2025 года, в частности, Бидзины Иванишвили и его близкого окружения».с





