Папуашвили: Брюссель не осознает реальных масштабов своего цивилизационного кризиса

11.12.2025 11:11





«Политические перемены в Брюсселе неизбежны.



Всё, что мы говорили об отступлении от ценностей со стороны Брюсселя, сегодня уже подтверждено, доказано и поддержано главным гарантором стабильности и безопасности Евросоюза – Соединенными Штатами Америки. Без масштабных политических перемен, Евросоюз окажется на краю «цивилизационной гибели», как об этом говорится в стратегии безопасности США.



Пренебрежение ценностями нигде не проявлялось так наглядно, явно и вредоносно, как в политике Евросоюза в отношении Грузии в течение последних нескольких лет. Поддержка насилия, попытки сменить власть извне, игнорирование национального суверенитета, то, что организации, финансируемые из-за рубежа, ставят выше волеизъявления грузинского народа, выбор пути конфликта вместо мира и стабильности, неуважение к правлению большинства в пользу диктата политического меньшинства – это явные характеристики вредоносного подхода Евросоюза к Грузии.



Безответственная политика нынешнего руководства Евросоюза привела союз к глубокому, растущему и системному кризису, повлекшему за собой беспрецедентное ослабление позиции в глобальной геополитике. Из-за своей внешней политики, основанной на идеологии, Брюссель практически оказался изолированным. Все это усугубил и крупный коррупционный скандал в Украине.



Причина тревоги ясна – политическое руководство Европы отклонилось от интересов европейских народов. Выход один – власти стран Европы должны слушать собственные народы и действовать в соответствии с их волей для того, что Евросоюз смог вернуться к тем демократическим устремлениям, без которых его существование теряет смысл.



Для нас важна не разделенная, находящаяся в конфликте сама с собой, а единая, свободная и мирная Европа,» – пишет Папуашвили.





