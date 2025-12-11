Министерство здравоохранения Грузии готовится к сезону гриппа

«Сезон гриппа в Грузии: ситуация стабильная, вакцинация активно продолжается», — говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения Грузии.



Согласно ведомству, Грузия подготовлена к сезону гриппа.



«В настоящее время во всех регионах страны в основном циркулирует вирус A/H3N2. Также зафиксированы другие сезонные респираторные вирусы — риновирусы, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус и другие. Болезнь в основном лечится в домашних условиях под наблюдением семейного врача.



Вакцина, действующая против штаммов гриппа текущего года, активно используется в стране, и около 150 000 человек уже привились. Закупленная Министерством здравоохранения четырёхкомпонентная сезонная вакцина французского производства доступна всем желающим и проводится бесплатно.



Вакцинация против гриппа рекомендована для всех групп населения, особенно для лиц высокого риска, таких как беременные женщины, пожилые люди, дети (с шести месяцев), а также лица с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями.



Вместе с вакцинацией, для предотвращения распространения вируса важно часто мыть руки, проветривать помещения и избегать мест массового скопления людей при появлении симптомов.



По оценке текущей эпидемиологической ситуации, процесс полностью контролируем, и система здравоохранения готова оказывать своевременные и качественные услуги населению в соответствии с течением сезона», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения.







