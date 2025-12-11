Хведелиани: Изменения в закон «О собраниях и манифестациях» подтверждают беспомощность «Грузинской мечты»

11.12.2025 12:46





«Изменения в закон «О собраниях и манифестациях» являются подтверждением беспомощности «Грузинской мечты», — заявила член парламентской фракции партии «За Грузию» Тата Хведелиани.



По словам Хведелиани, даже протест ста человек представляет для «Грузинской мечты» настолько большую проблему, что власть уже несколько раз меняла этот закон.



«Сначала они увеличили сумму штрафов, потом ввели административный арест, теперь добавляют ещё больше ограничений. В мире нет ни одного прецедента, когда власть столько раз меняла один и тот же закон. Это неконституционные изменения, потому что они ограничивают свободу выражения мнения. Они ограничивают важные положения, которые у нас были сохранены годами. Разумеется, это подрывает демократию. Всё, что делает «Мечта» для сохранения власти, получит как правовую, так и политическую оценку», — заявила Тата Хведелиани.



Напомним, парламент Грузии вчера в третьем чтении принял изменения в закон «О собраниях и манифестациях» вместе с сопутствующими проектами. Согласно поправкам, устанавливается обязанность предварительного уведомления соответствующего органа государственной власти в случае, если собрание или манифестация проводится в местах передвижения людей. Также, если собрание или манифестация создаёт реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию предприятий, учреждений и организаций, движению транспорта, передвижению людей или правам и свободам человека, соответствующий государственный орган будет уполномочен дать участникам указание о проведении собрания или манифестации в альтернативном месте, в другое время и/или по иному маршруту. Невыполнение таких указаний повлечёт ответственность, предусмотренную законодательством Грузии. Кроме того, законопроектом регулируются вопросы, связанные с прекращением собрания или манифестации.







