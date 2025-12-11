Министр юстиции Грузии встретился с председателем ЕСПЧ

Согласно информации Министерства юстиции, в ходе встречи было отмечено, что Грузия поддерживает эффективное и конструктивное сотрудничество с Европейским судом по правам человека на всех этапах правосудия.



«Министр уделил внимание значительному сокращению числа дел против Грузии в Европейском суде по правам человека и положительной динамике исполнения судебных решений.



Паата Салия также отметил важность решений Европейского суда по межгосударственным делам против России и поблагодарил Маттиаса Гиомарса за беспристрастное и справедливое рассмотрение дел», — говорится в сообщении Министерства юстиции.



Во встрече также приняли участие заместитель министра юстиции и представитель правительства Грузии в Страсбургском суде Бека Дзамашвили, постоянный представитель Грузии в Совете Европы Хатия Цилосани, судья Европейского суда по правам человека Ладо Чантурия и заместитель секретаря суда Абель Кампос.





