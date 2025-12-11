Кобахидзе: Грузия и Азербайджан остаются прочными союзниками

11.12.2025 19:22





«Грузия и Азербайджан остаются надёжными союзниками и продолжают сотрудничество в поддержку регионального мира и стабильности», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в социальной сети X.



Как отметил премьер, Грузия остаётся приверженной идее углубления стратегического партнёрства с Азербайджаном.



«В рамках международного форума, проходящего в Ашхабаде, я встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Грузия и Азербайджан остаются надёжными союзниками и продолжают сотрудничать в поддержку регионального мира и стабильности. Мы привержены идее углубления стратегического партнёрства», — отметил премьер-министр.





