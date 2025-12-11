Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Грузия и Азербайджан остаются прочными союзниками


11.12.2025   19:22


«Грузия и Азербайджан остаются надёжными союзниками и продолжают сотрудничество в поддержку регионального мира и стабильности», — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в социальной сети X.

Как отметил премьер, Грузия остаётся приверженной идее углубления стратегического партнёрства с Азербайджаном.

«В рамках международного форума, проходящего в Ашхабаде, я встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Грузия и Азербайджан остаются надёжными союзниками и продолжают сотрудничать в поддержку регионального мира и стабильности. Мы привержены идее углубления стратегического партнёрства», — отметил премьер-министр.


