Датунашвили: Владимир Путин - убийца граждан Грузии и главный враг нашей государственности

12.12.2025 19:15





««Грузинская мечта» ни на одном этапе не скрывает, что её конечная цель — втянуть Грузию в сферу российского влияния», – заявил на брифинге член партии «Лело – Сильная Грузия» Тазо Датунашвили.



По его словам, за последние несколько месяцев представители «Грузинской мечты» неоднократно оказывались за одним столом с представителями высшего руководства России.



«После того, как они вместе с уже покойными лидерами «Хезболлы» и «Хамаса» оплакивали иранского диктатора, Ираклий Кобахидзе одержал новую «победу» в грузинской дипломатии. На этот раз он находился в Ашхабаде вместе с Владимиром Путиным. У него уже была встреча с наследственным президентом Туркменистана, который получил власть от своего отца, словно монарх, а теперь он сидит в одном зале с Владимиром Путиным и пытается ему понравиться. Ираклий Кобахидзе решил поделиться «грузинской моделью автократии» с другими автократами Евразии. Факт остаётся фактом: за последние месяцы представители «Грузинской мечты» уже несколько раз оказывались за одним столом с высокопоставленными представителями России. На этот раз установлен рекорд: существо, именуемое премьер-министром Грузии, сидит рядом с Владимиром Путиным и слушает его выступление, чтобы произвести впечатление. Мы увидели его речь, которая была напрямую адресована Путину.



После того как «Грузинская мечта», вопреки воле большинства граждан Грузии, остановила евроинтеграцию и объявила наших партнёров врагами, она решила сделать Грузию членом мрачного клуба автократов и разместить её на геополитической карте рядом с Центральной Азией и Россией. Именно поэтому мы считаем, что Кобахидзе не упустил шанс поехать в Туркменистан, отметить юбилей туркменского нейтралитета и снова отметиться рядом с высокопоставленными представителями российской власти. Это путь предательства Грузии. Этот путь разрушает суверенитет нашей страны. Суверенитет Грузии держится на европейских и западных гарантиях безопасности. Этот суверенитет будет уничтожен навязанной нейтральностью, которая служит режиму Путина и втягивает Грузию в орбиту России и диктаторов», – заявил Датунашвили.



Как отметил Датунашвили, суверенитет Грузии основан на европейских и западных гарантиях безопасности.



««Грузинская мечта» ни на одном этапе не скрывает, что её конечная цель – втянуть Грузию в сферу российского влияния. Она признаёт эту сферу, демонстративно сидит рядом с Путиным. Ничем другим невозможно объяснить участие премьер-министра страны, имеющей оккупированные территории, в так называемом «форуме мира» вместе с президентом государства-оккупанта. Наверное, остаётся один шаг, чтобы публично состоялась встреча властей Грузии и России и было объявлено некое союзничество между ними. Мы уже видим, что в пропагандистских СМИ об этом начали говорить всё активнее.



Мы должны защитить нашу страну, завершить правление этих предателей, прекратить узурпацию власти и вернуть страну на путь демократического развития. Цель нашей страны — евроинтеграция, а не формирование автократического режима. Путин — убийца грузинских граждан и главный враг нашей государственности. Находиться с ним в одном пространстве — это предательство родины. Привожу список визитов премьер-министра Грузии: три визита в Туркменистан, три — в Венгрию, два — в Азербайджан, два — в ОАЭ, два — в Армению, по одному в Казахстан, Узбекистан, Турцию, Албанию и Китай — вот частью какого мира становится Грузия», – заявил Датунашвили.



Напомним, что в столице Туркменистана Ашхабаде проходит международный форум, посвящённый Международному году мира и доверия. В форуме принимает участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Вместе с другими лидерами на мероприятии присутствует и президент России Владимир Путин.







