Осенняя сессия парламента закроется 19 декабря

14.12.2025 11:04





Осенняя сессия парламента завершится на следующей неделе – 19 декабря. А 16 и 17 декабря запланированы внеочередные заседания.



Согласно регламенту, осенняя сессия должна закрыться в третью пятницу декабря. Учитывая, что следующая неделя несессионная - комитетская, для закрытия осенней сессии будет созвано бюро, и сессия закроется заседанием бюро.



Что касается внеочередных заседаний, парламент планирует принять в ускоренном порядке ряд законов. Поэтому 16-17 декабря состоятся внеочередные заседания. С просьбой созвать внеочередные заседания Шалва Папуашвили обратится к Михаилу Кавелашвили.





