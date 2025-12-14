Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зураб Джапаридзе покинет пенитенциарное учреждение 19 декабря


14.12.2025   13:42


Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе покинет Руставское пенитенциарное учреждение №12 после 7 месяцев заключения 19 декабря. Информация об этом публикуется на странице Джапаридзе в Facebook.

Зураб Гирчи Джапаридзе был задержан в зале суда 22 мая. Его вызвали для дачи объяснений во временную следственную комиссию парламента Грузии, куда он не явился. В связи с этим Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 УК, которая гласит о «неисполнение законного требования следственной комиссии».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна