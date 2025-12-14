Зураб Джапаридзе покинет пенитенциарное учреждение 19 декабря

Один из лидеров «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе покинет Руставское пенитенциарное учреждение №12 после 7 месяцев заключения 19 декабря. Информация об этом публикуется на странице Джапаридзе в Facebook.



Зураб Гирчи Джапаридзе был задержан в зале суда 22 мая. Его вызвали для дачи объяснений во временную следственную комиссию парламента Грузии, куда он не явился. В связи с этим Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 УК, которая гласит о «неисполнение законного требования следственной комиссии».





