Председателя Ассоциации адвокатов Грузии выберут во втором туре
14.12.2025 22:08
Состоится второй тур выборов нового председателя Ассоциации юристов Грузии, поскольку в результате голосования 14 декабря не удалось избрать нового председателя.
В голосовании приняли участие более 2 700 юристов.
Во второй тур вышли Ираклий Кандашвили — он получил 1 283 голоса, а Ираклий Чомахашвили — 1 109 голосов.
Голосование завершилось в 19 часов.
В целом на выборах 2025 года на пост председателя ассоциации претендовали 6 кандидатов:
Николоз Квантришвили;
Георгий Мариамидзе;
Мухран Гурцкая;
Ираклий Кандашвили;
Ираклий Чомахашвили;
Манучар Чумбуридзе.
Кроме того, на собрании 14 декабря были избраны члены Исполнительного совета, Комиссии по этике и ревизионной комиссии Ассоциации.
Добавим, 13 декабря состоялось общее собрание Ассоциации адвокатов. Председатель ассоциации Давид Асатиани подвел итоги 8-летнего председательства и представил отчет юристам. Председатели комиссий по этике и аудиту подвели итоги деятельности за год.
SOVA
