Председателя Ассоциации адвокатов Грузии выберут во втором туре

Состоится второй тур выборов нового председателя Ассоциации юристов Грузии, поскольку в результате голосования 14 декабря не удалось избрать нового председателя.



В голосовании приняли участие более 2 700 юристов.



Во второй тур вышли Ираклий Кандашвили — он получил 1 283 голоса, а Ираклий Чомахашвили — 1 109 голосов.



Голосование завершилось в 19 часов.



В целом на выборах 2025 года на пост председателя ассоциации претендовали 6 кандидатов:



Николоз Квантришвили;

Георгий Мариамидзе;

Мухран Гурцкая;

Ираклий Кандашвили;

Ираклий Чомахашвили;

Манучар Чумбуридзе.

Кроме того, на собрании 14 декабря были избраны члены Исполнительного совета, Комиссии по этике и ревизионной комиссии Ассоциации.



Добавим, 13 декабря состоялось общее собрание Ассоциации адвокатов. Председатель ассоциации Давид Асатиани подвел итоги 8-летнего председательства и представил отчет юристам. Председатели комиссий по этике и аудиту подвели итоги деятельности за год.



