С 2026 года в Грузии планируется ввести систему разрешений на выбросы парниковых газов

15.12.2025 19:30





Правительство Грузии инициировало в парламенте страны внесение поправок в законодательство, которые предусматривают введение новых норм по выбросам парниковых газов, в том числе CO₂. Законопроект предусматривает внесение изменений в Закон Грузии «Об охране окружающей среды» и направлен на создание системы мониторинга, отчетности и проверки (MRV) выбросов.



Законопроект будет представлен на заседании Комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам заместителем министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Зурабом Эзугбая. Инициатором является правительство Грузии.



Согласно пояснительной записке к законопроекту, поправки связаны с обязательствами, принятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и Энергетическим сообществом. Законопроект основан на принципах системы торговли выбросами (ETS) Европейского Союза и соответствующих европейских нормативных актах.



Согласно документу, разрешение на выбросы парниковых газов станет обязательным для ряда видов деятельности, определенных правительством. Требования будут применяться к энергетике, тяжелой промышленности, производству строительных материалов, химической промышленности и другим секторам, а также к авиационной деятельности. Операторы будут обязаны представлять проверенные годовые отчеты о своих выбросах CO₂ и других парниковых газов.



Законопроект предусматривает переходный период: требования системы MRV вступят в полную силу с 1 января 2026 года. Авторизация будет бесплатной, однако процесс мониторинга и отчетности создаст дополнительные административные и финансовые обязательства для компаний.



По оценкам правительства, эти изменения помогут укрепить климатическую политику Грузии, повысить прозрачность процесса сокращения выбросов и привести законодательство страны в соответствие со стандартами ЕС.



Для обеспечения мониторинга соблюдения нового регламента Национальное агентство по окружающей среде наймет пять человек, а Департамент экологического надзора — десять. Ожидаемое воздействие на бюджет будет следующим:



Законопроект будет иметь влияние на расходную часть государственного бюджета. В частности, для выполнения новой функции государственным учреждением – Национальным агентством по окружающей среде – потребуется новое структурное подразделение с 5 должностями. Для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы: в 2025 году — 172 368 лари (заработная плата) и административные расходы (мебель, оборудование и прочие расходы). Стоимость составляет 18 900 лари, в 2026 году — 172 368 лари (заработная плата), а в последующие годы ежегодно — 172 368 лари (заработная плата). В текущем году заработная плата сотрудников Государственного агентства по экологии финансируется из собственных доходов, тогда как с 2025 года планируется поэтапный переход на государственный бюджет. Соответственно, заработная плата будет финансироваться либо из собственных доходов Агентства, либо из государственного бюджета. Государственное управление по охране окружающей среды будет отвечать за осуществление государственного контроля за выполнением требований законопроекта. Для этого потребуется 10 новых штатных единиц. Для этого потребуется: в 2025 году – 275 160 лари (заработная плата) и 27 000 лари на административные расходы (мебель, оборудование и прочие расходы) «Итого 302 160 лари, а ежегодно с 2026 года — 275 160 лари (заработная плата)», — говорится в пояснительной записке.





