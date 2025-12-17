Каладзе: Объявлен тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси

Распространяется много лжи и грязи, будто мы обманываем общественность и проект трамвая не будет осуществлен. Это ложная информация - это не должен быть первый и последний проект трамвая в столице, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства.



По его словам, в конце января будет выявлена компания-победитель ​​.



«Объявлен тендер. Очень скоро, в связи с трамваем, в конце января у нас будет компания-победитель, которая приступит к реализации проекта. Распространяется много лжи и грязи, будто мы обманываем общественность и проект трамвая не будет осуществлен. Это ложная информация. Это не должен быть первый и последний проект трамвая в столице», - отметил Каладзе.





