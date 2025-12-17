Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каладзе: Объявлен тендер на строительство трамвайной линии в Тбилиси


17.12.2025   11:59


Распространяется много лжи и грязи, будто мы обманываем общественность и проект трамвая не будет осуществлен. Это ложная информация - это не должен быть первый и последний проект трамвая в столице, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства.

По его словам, в конце января будет выявлена компания-победитель ​​.

«Объявлен тендер. Очень скоро, в связи с трамваем, в конце января у нас будет компания-победитель, которая приступит к реализации проекта. Распространяется много лжи и грязи, будто мы обманываем общественность и проект трамвая не будет осуществлен. Это ложная информация. Это не должен быть первый и последний проект трамвая в столице», - отметил Каладзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна