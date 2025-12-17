Натали Луазо: правительство не имеет права действовать против собственного народа

Депутат Европарламента Натали Луазо Грузинский призывает партнеров обратить внимание на «репрессиях «Грузинкой мечты» и сближении с Россией». На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, где обсуждались кандидаты на премию Сахарова 2025 года, евродепутат заявила:



«Очень важно сосредоточиться на Грузии и на том, что здесь происходит. Потому что репрессии, откат от демократии, изменение политики правительства и сближение с Россией, идущие против воли грузинского народа – вот на чём нам нужно сосредоточиться.



Поэтому очень хорошо, что мы проводим эту дискуссию. Мы знаем, что грузинский народ страдает от того, что происходит в стране, мы знаем, что некоторые люди находятся в тюрьме. Мы не хотим, чтобы людей сажали в тюрьму только потому, что они мирно протестуют.



Грузинский народ хочет европейского будущего, он не позволит правительству украсть его. Что касается Би-би-си, я видела расследование, я видела подозрения в применении химического оружия против демонстрантов. Это очень серьезное обвинение. Оно должно быть расследовано независимо, потому что правительство и правоохранительные органы не имеют права действовать против собственного народа», — сказал Луазо.





