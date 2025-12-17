Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено


17.12.2025   12:37


Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено на полтора года, до 1 июля 2027 года.

Закон должен был вступить в силу с 1 января нового года. Он предполагает прохождение сертификационных экзаменов, внедрение системы последипломной профессиональной подготовки и повышения квалификации для медицинских сестер и акушерок.

"В результате консультаций выяснилось, что отрасль не готова к изменениям. Поэтому было решено отложить на полтора года как обязательное прохождение сертификационного экзамена, так и авторизацию в Едином электронном реестре", — заявила замминистра здравоохранения Ирина Цхададзе.

Главные опасения связаны с риском резкого числа медсестер, особенно в регионах.

В Грузии и так дефицит медсестер, многие из которых уезжают работать за границу, а приток новых кадров невелик и не успевает покрывать потребности рынка.


