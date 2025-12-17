Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено

Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено на полтора года, до 1 июля 2027 года.



Закон должен был вступить в силу с 1 января нового года. Он предполагает прохождение сертификационных экзаменов, внедрение системы последипломной профессиональной подготовки и повышения квалификации для медицинских сестер и акушерок.



"В результате консультаций выяснилось, что отрасль не готова к изменениям. Поэтому было решено отложить на полтора года как обязательное прохождение сертификационного экзамена, так и авторизацию в Едином электронном реестре", — заявила замминистра здравоохранения Ирина Цхададзе.



Главные опасения связаны с риском резкого числа медсестер, особенно в регионах.



В Грузии и так дефицит медсестер, многие из которых уезжают работать за границу, а приток новых кадров невелик и не успевает покрывать потребности рынка.



Источник: Новости - Грузия

