Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено
17.12.2025 12:37
Вступление в силу обязательной государственной сертификации медсестер в Грузии отложено на полтора года, до 1 июля 2027 года.
Закон должен был вступить в силу с 1 января нового года. Он предполагает прохождение сертификационных экзаменов, внедрение системы последипломной профессиональной подготовки и повышения квалификации для медицинских сестер и акушерок.
"В результате консультаций выяснилось, что отрасль не готова к изменениям. Поэтому было решено отложить на полтора года как обязательное прохождение сертификационного экзамена, так и авторизацию в Едином электронном реестре", — заявила замминистра здравоохранения Ирина Цхададзе.
Главные опасения связаны с риском резкого числа медсестер, особенно в регионах.
В Грузии и так дефицит медсестер, многие из которых уезжают работать за границу, а приток новых кадров невелик и не успевает покрывать потребности рынка.
