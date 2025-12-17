|
|
|
«За Грузию» вновь требует создания комиссии по изучению событий 20-21 июня 2024 года
17.12.2025 15:08
Депутат парламентской фракции «За Грузию» Гига Парулава заявил на внеочередном заседании парламента о необходимости создания временной следственной комиссии для изучения законности применения спецсредств при разгонах митингов в ноябре–декабре 2024 года.
По его словам, комиссия должна проверить законность решений о разгоне митингов и соответствие их процедурным требованиям; правомерность и пропорциональность применения полицией и спецназом активных спецсредств, включая химические вещества; возможное превышение полномочий должностными лицами и ущерб здоровью граждан.
Парулава подчеркнул, что существующие расследования могли быть недостаточно эффективными и прозрачными, а общественность не получила достоверной информации о событиях. Комиссия обеспечит парламентский контроль и законное реагирование в случае нарушений, считает Парулава.
«Временная следственная комиссия в рамках своей компетенции должна обеспечить проведение точного и прозрачного расследования. Комиссия должна осуществлять эффективный парламентский контроль…
Серьезность проблемы и высокий общественный интерес требуют не только правового, но и политического и конституционного ответа…
Что касается участия Гахария в диверсии, вы должны помнить одно – если бы Гахария не было там 20 июня, многие из вас могли бы сегодня быть представлены в этом парламенте с мандатом «Национального движения». Да, именно Гахария спас этот парламент от штурма 20 июня», — заявил Парулава.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна