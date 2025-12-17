«За Грузию» вновь требует создания комиссии по изучению событий 20-21 июня 2024 года

17.12.2025 15:08





Депутат парламентской фракции «За Грузию» Гига Парулава заявил на внеочередном заседании парламента о необходимости создания временной следственной комиссии для изучения законности применения спецсредств при разгонах митингов в ноябре–декабре 2024 года.



По его словам, комиссия должна проверить законность решений о разгоне митингов и соответствие их процедурным требованиям; правомерность и пропорциональность применения полицией и спецназом активных спецсредств, включая химические вещества; возможное превышение полномочий должностными лицами и ущерб здоровью граждан.



Парулава подчеркнул, что существующие расследования могли быть недостаточно эффективными и прозрачными, а общественность не получила достоверной информации о событиях. Комиссия обеспечит парламентский контроль и законное реагирование в случае нарушений, считает Парулава.



«Временная следственная комиссия в рамках своей компетенции должна обеспечить проведение точного и прозрачного расследования. Комиссия должна осуществлять эффективный парламентский контроль…



Серьезность проблемы и высокий общественный интерес требуют не только правового, но и политического и конституционного ответа…



Что касается участия Гахария в диверсии, вы должны помнить одно – если бы Гахария не было там 20 июня, многие из вас могли бы сегодня быть представлены в этом парламенте с мандатом «Национального движения». Да, именно Гахария спас этот парламент от штурма 20 июня», — заявил Парулава.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





