Зураб Джапаридзе покинул Руставскую тюрьму


19.12.2025   10:41


Один из лидеров «Коалиции за перемены», Зураб Гирчи Джапаридзе после 7 месяцев заключения вышел из тюрьмы в Рустави. Информация об этом распространяется на странице Джапаридзе в Facebook.

«Зураб Джапаридзе свободен! Пенитенциарная служба освободила его раньше названного срока, и он уже покинул тюрьму Рустави», - говорится в сообщении.

Зураб Гирчи Джапаридзе был задержан в зале суда 22 мая. Его вызвали для дачи объяснений во временную следственную комиссию парламента Грузии, куда он не явился. В связи с этим Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 УК, которая гласит о «неисполнение законного требования следственной комиссии».


