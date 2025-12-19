Джапаридзе: Мне сказали готовитсья к 10:30, но выставили за дверь в 08:00 в одной майке

19.12.2025 10:48





Лидер «Коалиции за перемены» Зураб Джапаридзе заявил, что ожидал выхода из пенитенциарного учреждения к 10:30, но его вывели в 08:00.



«Несколько дней назад мне сказали, что я должен быть готов выйти около 10:30, но вышло так, что в 08:00 утра меня выставили в одной майке, снаружи не было ни души. Был один человек в такси, и он дал немного согреться. По его телефону я связался с женой, а потом приехал мой друг. Сейчас у меня странное ощущение», - сказал Зураб Джапаридзе телеканалу «Мтавари».



Зураб Гирчи Джапаридзе был задержан в зале суда 22 мая. Его вызвали для дачи объяснений во временную следственную комиссию парламента Грузии, куда он не явился. В связи с этим Джапаридзе было предъявлено обвинение по статье 349 УК, которая гласит о «неисполнение законного требования следственной комиссии».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





