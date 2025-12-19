Великобритания призывает Грузию «снизить растущую зависимость от российской нефти»

Великобритания призывает всех партнёров, включая Грузию, активнее противодействовать российскому «теневому флоту», который нарушает санкции и игнорирует стандарты безопасности и охраны окружающей среды. Заявление распространяет Британское посольство в Грузии:



«Великобритания уже ввела санкции против четырёх крупнейших российских нефтяных компаний. На этой неделе предприняты дополнительные шаги для того, чтобы исключить российскую нефть с мирового рынка и ввести санкции ещё против четырёх нефтяных компаний и их сетей, участвующих в незаконной торговле.



До настоящего времени санкции Великобритании охватывали 83% производства российской нефти. Введение ограничений против пятой, шестой и седьмой крупнейших компаний позволит приблизиться к оставшимся 17%…



Мы надеемся, что Грузия сможет обеспечить собственную энергетическую безопасность, снизив растущую зависимость от российской нефти, которая усилилась после 2022 года. Это поможет сократить доходы российской военной машины. Россия не является надёжным энергетическим партнёром, а диверсификация источников энергии укрепит экономическую устойчивость Грузии».



В заявлении также отмечается, что Лондон ввёл санкции против российской компании «Роснефть», поставляющей нефть в Грузию, а также против трёх других крупных российских нефтяных компаний — «Татнефть», «Руснефтегаз» и ННК-Ойл.





