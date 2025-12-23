Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Азербайджан продолжает жить в режиме ковид-карантина - граница закрыта до 1 апреля


23.12.2025   12:57


Азербайджан вновь продлил карантин на сухопутных границах, введенный еще во времена коронавируса. На этот раз — до 06:00 1 апреля 2026 года.

Это означает, что обещанное возобновление железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси снова откладывается.

В постановлении правительства Азербайджана вновь использована формулировка: срок особого карантинного режима продлен с целью «предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий».

Уже шестой год попасть из Грузии в соседний Азербайджан можно только воздушным путем. Сухопутная граница открыта только для грузоперевозок.


