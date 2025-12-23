Азербайджан продолжает жить в режиме ковид-карантина - граница закрыта до 1 апреля

Азербайджан вновь продлил карантин на сухопутных границах, введенный еще во времена коронавируса. На этот раз — до 06:00 1 апреля 2026 года.



Это означает, что обещанное возобновление железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси снова откладывается.



В постановлении правительства Азербайджана вновь использована формулировка: срок особого карантинного режима продлен с целью «предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных последствий».



Уже шестой год попасть из Грузии в соседний Азербайджан можно только воздушным путем. Сухопутная граница открыта только для грузоперевозок.





