Лавров потребовал от Трампа заставить Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT

На встрече в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров заявил госсекретарю США Марку Рубио, что Дональд Трамп якобы пообещал на саммите на Аляске добиться от Украины отказа от контроля над Донбассом. После этого Кремль направил письмо с требованием публично признать это.



Об этом говорится в материале The New York Times, который ссылается на трех американских чиновников, передает Цензор.НЕТ.





Чего хотел Лавров

По словам собеседников NYT, хотя президент США положительно отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина на Аляске об отказе Украины от Донбасса, он не взял на себя обязательство заставить Зеленского это сделать.



Теперь, как сказали американские чиновники изданию, Лавров поручил российскому посольству в Вашингтоне отправить Рубио письмо с требованием, чтобы Трамп публично признал это.



Отмечается, что Трамп и его советники были обеспокоены. Им сказали, что Путин якобы не согласовывал это письмо. В команде Трампа рассматривали это как попытку Лаврова продемонстрировать собственное влияние на США.



22 октября, в условиях этих напряженных отношений, Трамп сделал то, на что долго не решался: он поручил Министерству финансов США наложить санкции на две крупнейшие нефтяные компании России. Один из советников объяснил, что тот "делал заявление России: "Не играйте со мной"".



Реакция Украины по Донбассу

По словам одного из советников, Трамп считал, что треть подконтрольного Украине Донбасса якобы является "незначительной территорией, о которой в Америке никто никогда не слышал".





Другой советник оправдал такое видение подходом из бизнеса в недвижимости: по его словам, основные условия договоренностей уже были согласованы, а спор велся только по второстепенным деталям — "как будто спорить не о самой сделке, а об отделке или дверных ручках".



Когда Зеленский и семь европейских лидеров прибыли в Вашингтон через три дня после визита Путина на Аляску, их миссией было донести до американского президента, что "треть означает гораздо больше".

Собравшись в Овальном кабинете, они объяснили, что вывод войск из Донбасса откроет россиянам дорогу к крупнейшим городам Украины: Харькову, Херсону, Одессе и Киеву. Однако советник Трампа сказал, что "из Донбасса в Киев — как в длинное коровье поле".





