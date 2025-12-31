Запрет на междугородние рейсы микроавтобусов в Грузии отложен до конца 2027 года

Власти Грузии вновь перенесли сроки введения запрета на обслуживание пассажиров на междугородних рейсах микроавтобусами. На этот раз отсрочка составила почти два года. Это следует из нового постановления правительства.



Согласно документу, ограничения будут вводиться поэтапно:



- на маршруте Тбилиси–Батуми новые правила начнут действовать с 1 июня 2027 года;



- на всех остальных междугородних направлениях, включая Тбилиси–Кутаиси, Зугдиди–Тбилиси и другие, запрет вступит в силу с 1 декабря 2027 года.



Изменения в правилах междугородних пассажирских перевозок были утверждены еще в 2024 году. Изначально полный запрет на регулярные дальние рейсы микроавтобусов планировалось ввести с 1 июня 2025 года, затем срок перенесли на 1 января 2026 года. Теперь даты вновь пересмотрены.



Согласно обновленному регламенту, регулярные перевозки на расстояние свыше 150 километров должны осуществляться транспортом категории M3 – автобусами с более чем восемью пассажирскими местами и полной массой свыше 5 тонн. При этом для нерегулярных маршрутов и международных рейсов использование микроавтобусов по-прежнему допускается.



По состоянию на 2024 год в Грузии было зарегистрировано более 5,5 тысячи автобусов категории M3.





