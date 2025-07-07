19 июля в Тбилиси пройдет марш протеста

07.07.2025 21:56





Партии, бойкотирующие выборы в органы местного самоуправления, гражданские активисты, студенты и члены семей арестованных во время протестов объявили о проведении марша протеста 19 июля. Об этом они заявили на брифинге перед зданием парламента.



В частности, 19 июля в 19:00 марш пройдет от первого корпуса ТГУ до парламента.



Лидер Площади Свободы Леван Цуцкиридзе, сделавший заявление от имени бойкотирующих партий, призвал граждан присоединиться к маршу протеста.



«Мы, представители восьми политических партий и организаций гражданского общества, собравшиеся здесь:



Подтверждаем свою приверженность задачам беспрецедентно сильного и справедливого протеста;



Еще раз заявляем, что признаем только новые, свободные, парламентские выборы и отказываемся участвовать в российской спецоперации под названием «выборы» самоуправления;



Выступаем против коррумпированного и антидемократического режима, угрожающего национальной независимости Грузии и свободе граждан Грузии, ввергнувшего нашу страну в водоворот беспорядков и насилия;



Главной угрозой миру и стабильности сегодня является политическая группировка Иванишвили, которая захватила власть и пытается подчинить себе свободное общество, вместо того чтобы быть подотчетной и служить ему;



«Грузинская мечта» пытается установить в стране бандитскую систему и возвращает нас в хаос насилия 1990-х годов;



Напротив, мы считаем, что безопасная, защищенная и достойная жизнь возможна только в демократии европейского образца, где действуют закон, суд и власть. Правительство служит народу, а не коррумпированным чиновникам;



Окончательная победа грузинского народа требует последовательной изоляции Иванишвили и его партии не только на национальном и международном уровне, но и на всех уровнях, включая местный;



Именно поэтому мы полны решимости всецело поддержать народное движение сопротивления, выступающее против авторитарного режима;



С этой целью мы проведем акцию протеста 19 июля и пригласим всех, кто считает, что спасение только в смене режима, а путь к переменам лежит через народное и демократическое сопротивление режиму.



Мы признаем только свободные выборы!



Нет российской спецоперации!



Наша борьба честная, давайте будем стоять твердо и вместе мы обязательно победим!», - заявил Леван Цуцкиридзе.



Студент Лука Хизадзе заявил, что студенты выбирают путь сопротивления и бескомпромиссной борьбы с режимом.



«Фарш, проводимый режимом, никогда не может называться выборами. 4 октября «Грузинская мечта» планирует российскую спецоперацию. Все субъекты, которые участвуют в этом фарсе, отклонятся от пути сопротивления и борьбы с режимом. Честные выборы состоятся, когда мы свергнем режим «Грузинской мечты». Это будет единая масштабная кампания по повторному удержанию нелегитимной власти в полной изоляции. 19 июля в 7:00 пройдет шествие от первого корпуса ТГУ до парламента. Настоящие выборы состоятся, когда мы свергнем режим «Грузинской мечты», — заявил студент.



Активист Тато Келбакиани также обратился к гражданам, призвав их прийти на митинг 19 июля — «Нет фарсу! Нет российской спецоперации! Нет сотрудничеству с режимом!».



«Мы, гражданские активисты, члены этого общества, которые более полугода борются на улицах, на передовой протеста, остаемся преданными справедливой борьбе общества, героизму политзаключенных и ценностям, на которых стоит свободная Грузия. Мы не идем на компромиссы, не торгуем и не сотрудничаем с российским режимом. Мы категорически отвергаем его запланированные так называемые «выборы», которые служат только одной цели — легитимизировать эту насильственную систему. Те, кто сегодня в тюрьме, своей свободой защищали ценности этой борьбы. Наш долг — идти до конца, без компромиссов, пока мы не освободим их из этого плена. «Российский режим находится в кризисе, идет процесс распада изнутри, поэтому важно, чтобы он оставался в полной изоляции — на местном, национальном и международном уровнях», — заявил Келбакян.





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