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Грузинский ученый предположительно погиб в США в результате падения вертолета


16.07.2025   17:50


Грузинский ученый и биолог Цотне Джавахишвили, работавший в США, предположительно погиб в результате падения вертолета в океан, сообщают СМИ.

Тело ученого пока не найдено.

Родные и друзья Джавахишвили пишут в соцсетях, что идут поисковые работы.

Цотне Джавахишвили один из известных ученых в сфере генной инженерии - он работал над исследованием генома и расширением генетического кода для разработки антител нового поколения для лечения рака и иммунотерапии.

СМИ писали, что в свое время, вместе с несколькими коллегами, для этого он создал платформу в биотехнологическом стартапе Ambrx Biopharma, Inc. Когда ученый начинал над этим работать, никто не верил в успех, а спустя годы, уже на стадии клинических испытаний, Johnson & Johnson оценила сделку с Ambrx Biopharma, Inc в 2 млрд долларов.

Цотне Джавахишвили получил высшее образование в Тбилисском госуниверситете, и научную карьеру начинал в Тбилисском институте биохимии растений. Потом была аспирантура в Институте молекулярной генетики АН СССР.

В 90-х он был приглашен в США в качестве профессора кафедры молекулярной генетики The Evergreen State College (штат Вашингтон), а затем в департамент экспериментальной медицины Исследовательского института Скриппса, для участия в исследованиях геномных программ.


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