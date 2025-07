Грузинский ученый предположительно погиб в США в результате падения вертолета

Грузинский ученый и биолог Цотне Джавахишвили, работавший в США, предположительно погиб в результате падения вертолета в океан, сообщают СМИ.



Тело ученого пока не найдено.



Родные и друзья Джавахишвили пишут в соцсетях, что идут поисковые работы.



Цотне Джавахишвили один из известных ученых в сфере генной инженерии - он работал над исследованием генома и расширением генетического кода для разработки антител нового поколения для лечения рака и иммунотерапии.



СМИ писали, что в свое время, вместе с несколькими коллегами, для этого он создал платформу в биотехнологическом стартапе Ambrx Biopharma, Inc. Когда ученый начинал над этим работать, никто не верил в успех, а спустя годы, уже на стадии клинических испытаний, Johnson & Johnson оценила сделку с Ambrx Biopharma, Inc в 2 млрд долларов.



Цотне Джавахишвили получил высшее образование в Тбилисском госуниверситете, и научную карьеру начинал в Тбилисском институте биохимии растений. Потом была аспирантура в Институте молекулярной генетики АН СССР.



В 90-х он был приглашен в США в качестве профессора кафедры молекулярной генетики The Evergreen State College (штат Вашингтон), а затем в департамент экспериментальной медицины Исследовательского института Скриппса, для участия в исследованиях геномных программ.





