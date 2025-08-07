|
В молодежном лагере в Анаклиа проходят совместные активности студентов из Грузии и Азербайджана
07.08.2025 12:17
Государственный уполномоченный Самегрело- Земо Сванети Давид Верава, первый заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Леван Гвирсиашвили и заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев навестили студентов из Грузии и Азербайджана в молодежном лагере в Анклиа.
В нынешней смене принимают участие около 50 азербайджанских студентов, которые вместе с грузинскими ровесниками участвуют в образовательных, спортивных и культурных мероприятиях.
Ранее, в июле, грузинская молодежь посетила лагеря в Губе, Баку и Сумгаите в рамках аналогичного азербайджанского проекта.
Лагерь в Анклиа, организованный Агентством молодежи, в 2025 году примет до 3000 участников. Каждая смена рассчитана на 240 студентов в возрасте от 18 до 25 лет.
