В молодежном лагере в Анаклиа проходят совместные активности студентов из Грузии и Азербайджана

07.08.2025 12:17





Государственный уполномоченный Самегрело- Земо Сванети Давид Верава, первый заместитель министра образования, науки и молодежи Грузии Леван Гвирсиашвили и заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фархад Гаджиев навестили студентов из Грузии и Азербайджана в молодежном лагере в Анклиа.



В нынешней смене принимают участие около 50 азербайджанских студентов, которые вместе с грузинскими ровесниками участвуют в образовательных, спортивных и культурных мероприятиях.



Ранее, в июле, грузинская молодежь посетила лагеря в Губе, Баку и Сумгаите в рамках аналогичного азербайджанского проекта.



Лагерь в Анклиа, организованный Агентством молодежи, в 2025 году примет до 3000 участников. Каждая смена рассчитана на 240 студентов в возрасте от 18 до 25 лет.





